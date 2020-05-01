В Курской области обнаружено тело малолетнего ребенка, пропавшего 29 апреля 2020 года

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения трехлетнего Михаила Ватулина.

- В ходе проведенных поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в реке Рогозна, примерно в 300 метрах от его дома. Видимых телесных повреждений на теле ребенка нет. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, - сказали в СК.