Коронавирус в Курске, последние новости на 1 мая 2020: открываются салоны красоты и автосервис

Коронавирус в Курске, последние новости на 1 мая 2020 года.

Режим самоизоляции по коронавирусу в регионе продолжает действовать. Однако в него внесены изменения.

Так, личный прием граждан в администрации Курской области и других органах исполнительной власти приостановлен до 31 мая.

Кроме того, на основании постановления Главного санитарного врача Курской области курянам рекомендуется при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, которые не ограничены в регионе, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая такси, использовать средства индивидуальной защиты. Речь идет о масках, респираторах или ватно-марлевых повязках.

С 1 мая в регионе возобновить деятельность смогут парикмахерские и салоны красоты, предприятия, работающие в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспорта, ремонта электронной и бытовой техники, обуви и прочих изделий из кожи.

Ограничительные меры, которые касаются приостановки деятельности ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также розничной торговли (кроме аптек), продлены до 11 мая включительно.

Региональный комитет транспорта и автомобильных дорог уже провел подготовку к сезону дачных перевозок и разработал график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам перенесли на 15 мая.

По данным Управления Роспотребнадозра, в Курской области на 30 апреля обследование на коронавирус прошли 20 391 человек. Тестированию подлежат:

граждане, прибывшие на территорию страны с признаками респираторных заболеваний;

контактировавшие с больными COVID-19; пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;

граждане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинские работники, имеющие риски инфицирования на рабочем месте.