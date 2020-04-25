2020-04-24T22:34:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курской области, последние новости на 25 апреля 2020: более 400 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курской области на 25 апреля 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Уже рассмотрено 75 материаловУже рассмотрено 75 материаловФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В районные суды Курской области поступило 405 материалов об административных правонарушениях, касающихся невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Уже рассмотрено 75 материалов. Виновным назначены административные наказания - предупреждения или штрафы в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. При этом средний размер штрафа, назначаемого районными судами Курской области составил от трех до пяти тысяч рублей.

По данным на 24 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 345 (+37) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них 37 случаев выявлено за последние сутки.

Четыре пациента с коронавирусной инфекцией находятся в инфекционной больнице имени Семашко на неинвазивной ИВЛ, один - на инвазивной.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 24 апреля 2020 года составило четыре человека. Из них 74-летняя пациентка скончалась 23 апреля. Женщина имела ряд хронических заболеваний. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Под подозрением на инфицирование коронавирусом в БСМП находятся больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24