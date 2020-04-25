Коронавирус в Курской области, последние новости на 25 апреля 2020: более 400 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

В районные суды Курской области поступило 405 материалов об административных правонарушениях, касающихся невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Уже рассмотрено 75 материалов. Виновным назначены административные наказания - предупреждения или штрафы в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. При этом средний размер штрафа, назначаемого районными судами Курской области составил от трех до пяти тысяч рублей.

По данным на 24 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 345 (+37) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них 37 случаев выявлено за последние сутки.

Четыре пациента с коронавирусной инфекцией находятся в инфекционной больнице имени Семашко на неинвазивной ИВЛ, один - на инвазивной.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 24 апреля 2020 года составило четыре человека. Из них 74-летняя пациентка скончалась 23 апреля. Женщина имела ряд хронических заболеваний. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Под подозрением на инфицирование коронавирусом в БСМП находятся больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.