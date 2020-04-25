Коронавирус в Курске, последние новости на 25 апреля 2020: на искусственной вентиляции легких находятся пять человек

Четыре пациента с коронавирусной инфекцией находятся в инфекционной больнице имени Семашко на неинвазивной ИВЛ, один - на инвазивной. Об этом сообщила заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса. Самому младшему пациенту 54 года, все они относятся к группе риска.

По данным на 24 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 345 (+37) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них 37 случаев выявлено за последние сутки.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 24 апреля 2020 года составило четыре человека. Из них 74-летняя пациентка скончалась 23 апреля. Женщина имела ряд хронических заболеваний. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Под подозрением на инфицирование коронавирусом в БСМП находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

В Курске провели очередную санитарную обработку общественных пространств. За день обработали 60 улиц, два десятка парков и скверов, подземные и надземные пешеходные переходы, порядка двухсот остановок общественного транспорта.

Сотрудники окружных администраций ежедневно мониторят объекты потребительской сферы. Только за вчерашний день проверили порядка 80 торговых точек.

Куряне в возрасте 65 лет и старше, получающие минимальную пенсию, малообеспеченные одиноко проживающие пожилые люди, не имеющие родственников, могут получить бесплатный продуктовый набор.