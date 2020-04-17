Работники Металлоинвеста получат по 10 тысяч рублей в качестве поддержки во время пандемии

Дополнительные меры поддержки своих трудовых коллективов в период пандемии коронавируса принимает компания «Металлоинвест».

Оперативный штаб Металлоинвеста по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции принял решение о единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей каждому сотруднику, сообщили в пресс-службе компании.

Всего на эти цели пойдет около 600 млн рублей.

- Компания ценит труд всех, кто обеспечивает стабильную работу наших предприятий – системообразующих для экономики страны, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Мы принимаем все необходимые меры для защиты коллектива от угрозы вирусных заболеваний на рабочих местах. В то же время важно помочь сотрудникам обеспечить свои семьи необходимыми средствами индивидуальной защиты и профилактики заболеваний. Чтобы компенсировать эти непредвиденные расходы, мы приняли решение о дополнительных выплатах.