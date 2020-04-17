Коронавирус в Курской области, последние новости на 17 апреля 2020: больше не надо ждать подтверждения анализов из Москвы

В Курской области изменился порядок исследований на коронавирус. Гражданам, у которых анализ на COVID-19 показал первичный положительный результат, больше не надо ждать подтверждения из референс-центра Москвы.

Лаборатория Управления Роспотребнадзора по Курской области - Центр гигиены и эпидемиологии - получила полномочия фиксировать окончательные анализы на коронавирус в регионе. Это означает, что исследования, проводимые в Курске, соответствуют всем установленным требованиям.

На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 8851 человек, из них 6078 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Исследования на Covid-19 проводятся также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 апреля 2020 года составило 120 человек.

16 апреля в Конышевском районе оштрафовали троих селян за нарушение режима самоизоляции. Им предстоит заплатить от 5 до 5,5 тысяч рублей.