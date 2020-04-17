2020-04-17T01:01:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 17 апреля 2020: начали штрафовать нарушителей карантина

Последние новости о ситуации с коронавирусов в Курске на 17 апреля 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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Размер штрафов составил от 5 до 5,5 тысяч рублейРазмер штрафов составил от 5 до 5,5 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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16 апреля Конышевский районный суд Курской области вынес постановление о признании трех селян виновными в нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Одного нарушителя выявил патруль в поселке Конышевка. Мужчина приехал из села Беляево, чтобы сдать в лом металл. Второго остановили там же, когда она вышел из дома без уважительной причины, и направился к соседу. Житель деревни Кашара находился на улице в Конышевке также без уважительной на то причины. Размер штрафов составил от 5 до 5,5 тысяч рублей.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 16 апреля в Курской области зарегистрировано 120 (+31) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Курской области изменился порядок исследований на коронавирус. Гражданам, у которых анализ на COVID-19 показал первичный положительный результат, больше не надо ждать подтверждения из референс-центра Москвы.

На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 8851 человек, из них 6078 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Исследования на Covid-19 проводятся также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

16 апреля во всех округах Курска прошла очередная санитарная обработка общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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