Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: правила передвижения в условиях режима повышенной готовности

На вопросы жителей региона ответили председатель правового комитета Администрации Курской области Александр Ерменчук и начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД России по Курской области Андрей Расторгуев. Были даны разъяснения об ограничениях и правилах передвижения граждан в условиях действующего режима повышенной готовности.

Какова законодательная основа введения режима повышенной готовности?

Субъекты РФ в соответствии с федеральным законодательством наделены полномочиями вводить режим повышенной готовности и устанавливать правила поведения для граждан. Нормативный акт о введении режима повышенной готовности и последующие изменения в него приняты губернатором для защиты населения и территории Курской области от угрозы ЧС. Аналогичные правила поведения введены и во всех других субъектах страны. Все эти решения носят временный характер.

Почему власти не вводят режим ЧС? Есть ли в нем какие-то преимущества для населения?

Карантинные меры в рамках ЧС вводятся или отменяются на основании предписания главного санитарного врача. Таких оснований в Курской области в настоящий момент не имеется.

Режим ЧС или карантина не предполагает обнуления всех юридических обязательств и не обязывает власть компенсировать все убытки. ЧС лишь дает возможность избежать неустоек, пеней и других штрафов, но не освобождает от их исполнения.

В каком случае можно выходить из дома?

Жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции: покидать место проживания только в самом необходимом случае – для получения экстренной медицинской помощи, приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных и выноса бытовых отходов. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом президента об объявлении нерабочих дней и распоряжением губернатора Курской области о введении режима повышенной готовности; они могут перемещаться при наличии маршрутных листов.

В то же время с учетом множества обращений курян, связанных с началом дачного сезона, принято решение расширить перечень случаев, по которым можно выходить из дома. Это касается следования к дачным участкам, огородам, загородным жилым домам и земельным участкам при наличии правоустанавливающих документов.

Гражданам также разрешено посещать родственников, которые нуждаются в уходе, для доставки им лекарств, продуктов питания и ухода за ними. При себе в данном случае необходимо иметь копии подтверждающих документов. Это могут быть документы, доказывающие родство, справки из медучреждений и другие.

Каков размер штрафа для тех, кто нарушил правила режима повышенной готовности?

Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ есть 2 вида наказания - предупреждение и административный штраф. Для граждан он составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Как должен проходить законный процесс составления протокола, кто определяет размер штрафа?

Административный протокол составляется на месте должностным лицом в присутствии свидетелей. Гражданин имеет право снимать весь процесс на мобильный телефон. Если есть жалобы на действия сотрудников полиции, можно обращаться по круглосуточному телефону горячей линии УМВД России по Курской области: 8 (4712) 36-88-44. Решение о назначение штрафа выносит суд. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, где учитывается характер нарушения, личность виновного, его имущественное положение. Основная цель административного наказания - предупреждение новых правонарушений как самим нарушителем, так и иными лицами.

Можно ли приехать в областной центр за продуктами, детским питанием, в частные медцентры?

Если вы четко объясните сотрудникам полиции цель своей поездки, никто не будет вас задерживать, если на вас не распространяется режим строгого карантина по предписанию Роспотребнадзора.

Можно ли пойти в банк, чтобы оплатить кредит?

Если нет возможности воспользоваться электронной формой оплаты, вы можете посетить отделение банка.

Выпишут ли штраф за посещение с животным ветеринарной клиники?

Нет, запрета на работу этих организаций нет.

Почему нельзя отправиться на рыбалку в одиночестве на своем автомобиле?

У нас действует режим самоизоляции. Он направлен на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

Можно ли поехать к пожилым родителям, если они находятся в другой области?

Передвижение между субъектами не запрещено. Однако по возвращении в Курскую область вам необходимо будет сообщить о своем приезде на горячую линию комитета здравоохранения Курской области по телефону: +7 (4712) 58-78-86 и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Как быть тем, у кого запланировано на время самоизоляции заключение брака?

Органы ЗАГС Курской области по распоряжению Минюста России временно приостановили государственную регистрацию браков. В исключительных случаях при невозможности изменения даты регистрацию проводят только в присутствии молодоженов.

Можно ли гулять с детьми на улице?

С детьми гулять не рекомендуется. Уважительных причин для прогулок с ними не предусмотрено, за исключением случаев их сопровождения в медицинские учреждения и в детские сады, где работают дежурные группы. В этих случаях необходимо представить подтверждающие документы.

В больнице скорой медицинской помощи под подозрением на инфицирование коронавирусом находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

Ситуация вызвана множественным заносом, это связано с профилем лечебного учреждения. БСМП продолжает работать, но в рамках карантинного режима. Прием новых больных временно приостановлен, сообщили в администрации региона.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.