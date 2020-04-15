Режим повышенной готовности в Курске: курянам ответили на главные вопросы по коронавирусу

Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская, руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин и заместитель главного врача областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко Олег Девянин рассказали об обстановке с коронавирусом на территории региона и ответили на вопросы курян.

В регионе с 14 апреля изменен порядок исследований на коронавирус, что это значит?

Жителям Курской области, у которых анализ на COVID-19 показал первичный положительный результат, больше не надо ждать подтверждения из референс-центра Москвы. Лаборатория Управления Роспотребнадзора по Курской области - Центр гигиены и эпидемиологии - получила полномочия фиксировать окончательные анализы на коронавирус в регионе. Это означает, что исследования, проводимые в Курске, соответствуют всем установленным требованиям.

Каким путем распространяется коронавирус в нашем регионе?

Зарегистрировано около 20 очагов, большая часть из них - семейные. В основном куряне заражаются от лиц, прибывших из неблагополучных по коронавирусу территорий, в том числе из-за границы. В 29% случаев не удалось установить путь инфицирования, эпидрасследование продолжается. По 80 случаям определено 1200 контактных лиц, которые находятся под контролем и наблюдением врачей.

Как контролируют тех, кто находится на карантине?

За теми, кто находится на карантине на дому, ведется медицинское наблюдение. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора регулярно проверяют людей, находящихся в изоляции. Соблюдать карантин - это обязанность, за невыполнение которой есть административная и даже уголовная ответственность (если кто-то пострадает от халатности гражданина).

Выявлен ли коронавирус у медицинских работников в Курской области?

У 19 сотрудников из 4 учреждений здравоохранения выявлен COVID-19, они контактировали с заболевшими или бессимптомными носителями инфекции. Все граждане отстранены от работы, находятся под медицинским наблюдением.

В инфекционную больницу им. Н.А. Семашко направляют только пациентов с коронавирусом? Сколько там аппаратов ИВЛ?

В учреждении находятся граждане с установленной коронавирусной инфекцией, тяжелыми случаями пневмоний. Все пациенты проходят обследование, лечение по основному и сопутствующим заболеваниям. В учреждении 100 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Какими препаратами лечат коронавирус?

Для лечения применяют противовирусные средства, которые направлены непосредственно на возбудителя. Используются также лекарства, действие которых направлено на предотвращение осложнений, и препараты антибактериального действия, которые необходимы в момент осложнения заболевания пневмонией.

Как утилизировать медицинские маски и отходы, которые образуются при лечении коронавирусных больных, находящихся не только в больнице, но и дома?

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко такие отходы после дезинфекции утилизируют в специальных печах. Это позволяет их измельчить и перевести в категорию неопасных. Гражданам перед тем, как выбросить перчатки, необходимо их обработать антисептическими средствами и вместе с использованной маской осторожно завязать в пакет и положить его в другой пакет для мусора. После этого надо обязательно обработать поверхность рук.

Можно ли стирать одноразовые маски?

Нет. Они подлежат утилизации через 3-4 часа после использования. Стирать и кипятить можно многоразовые ватно-марлевые повязки, их также обязательно нужно прогладить.

Если потребуется госпитализация ребенка с подозрением на коронавирус, можно ли матери сопровождать его?

Инфицирование ребенка чаще всего происходит от близких родственников. В больнице могут предоставить отдельное место для мамы такого ребенка.

Кто обеспечивает всем необходимым людей, которые находятся на карантине?

Помощь оказывают волонтерские организации или родственники, не находящиеся на карантине. Люди старше 60 лет, а также маломобильные граждане, нуждающиеся в помощи, могут оставить заявку по телефонам: 8-800-200-3411 или 8 (4712) 54-87-79.

Как «КП» сообщала ранее, с 16 апреля в Курской области в целях предупреждения распространения COVID-19 ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции запрещается.