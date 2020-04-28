Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: курянам ответили на "больные" вопросы

Сейчас в Курской области пациентов с подозрением на COVID-19 и тяжелыми формами ОРВИ, пневмониями принимает областная инфекционная больница им. Н.А. Семашко. Первые пациенты уже начали поступать в Курский областной клинический родильный дом, перепрофилированный в инфекционный стационар.

На вопросы о ситуации с коронавирусом в регионе, работе системы здравоохранения ответили руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин, заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи регионального комитета здравоохранения Оксана Гончарова, главный врач областного Центра медицинской профилактики Лариса Уварова; главный врач больницы скорой медицинской помощи Андрей Мильцын; заместитель главного врача областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко Олег Девянин и директор областного медицинского центра мобилизационных резервов Илья Ильин.

Сколько в Курской области всего сделано тестов на COVID-19 и сколько их делают в сутки?

За все время работы лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии диагностику на коронавирусную инфекцию прошли 17 948 человек. В среднем в сутки проводится около 1 тысячи исследований.

Можно ли сдать тест на коронавирус платно?

Тесты платно в настоящее время в частных клиниках города Курска при желании могут сдать только граждане без симптомов ОРВИ или коронавирусной инфекции. Если у вас есть симптомы, то нужно остаться дома и вызвать врача.

Можно ли сделать компьютерную томографию легких вместо тестирования на коронавирус?

КТ грудной клетки делают по показаниям и направлению врача; если будет необходимость, то исследование проведут.

В каких медучреждениях есть заболевшие среди медиков?

На карантин закрыта БСМП, где изначально были выявлены заболевшие в реанимационном отделении терапевтического корпуса, затем случаи стали регистрироваться в хирургическом отделении. Карантин объявлен в Поныровской ЦРБ. В рамках особого карантинного режима работают два отделения областной клинической больницы, где заболели два пациента и медики. Выявлен COVID-19 у пациентов и контактировавших с ними врачей в больницах Дмитриевского, Суджанского, Рыльского и Курчатовского районов. Отделения этих учреждений работают в режиме обсервации.

Распространяется ли карантин в БСПМ на поликлинику? Надо ли прикрепляться к другому учреждению, если нужна консультация узкого специалиста?

Карантин на поликлинику не распространяется. Специалисты ведут прием, соблюдая все меры профилактики, принимаются только пациенты без повышенной температуры.

Возможно ли полностью обезопасить врачей от заболевания коронавирусной инфекцией?

Существует несколько алгоритмов применения средств индивидуальной защиты в зависимости от типа медучреждения. К примеру, БСМП (так как не была предназначена для лечения инфекционных больных) изначально работала по первому алгоритму. Это предполагает использование персоналом одноразовых перчаток, халата, маски и шапочки. В инфекционных больницах защита другого уровня: это специальные костюмы, респираторы или шлем-маски со специальными бактериальными фильтрами.

Слышали, что из инфекционной больницы им. Н.А. Семашко увольняются врачи. Хватает ли персонала?

Еще до перевода медучреждения на прием пациентов с COVID-19 часть сотрудников старше 65 лет оформила отпуск без сохранения зарплаты. Им на смену пришли молодые врачи-ординаторы, которые прошли дополнительное обучение. Из других медучреждений для оказания интенсивной терапевтической помощи перевелись реаниматологи. Проблем с персоналом нет. Кроме того, часть сотрудников инфекционной больницы направлена для помощи в горбольницы №3 и №4. Сейчас туда поступают пациенты с другими инфекционными заболеваниями, которые раньше проходили бы лечение в больнице им. Н.А. Семашко.

С какими сложностями столкнулись врачи, работающие с COVID-пациентами?

Новая коронавирусная инфекция протекает длительнее, чем обычный грипп. Осложнения могут возникать на 10-й и даже 14-й день болезни, когда уже кажется, что она отступила. Поэтому требуется больше времени на лечение и наблюдение пациентов. Даже если уже отсутствуют клинические проявления инфекции, пациентов выписывают только после повторного отрицательного результата анализа.

Какое лечение у больных с подтвержденным анализом?

Назначается противовирусная, антибактериальная терапия, применяются и другие симптоматические средства. При наличии дыхательной недостаточности требуется подача кислорода.

При каких обстоятельствах чаще всего заражаются дети и подростки?

В Курской области это домашние очаги. Дети и подростки, как правило, заражаются от родителей, но не исключено, что инфицируются на улице, если не соблюдают режим самоизоляции.

Правда ли, что показатели смертности от пневмонии за неполные четыре месяца этого года превышают прошлогодние?

По предварительным данным, летальность находится на уровне прошлого года. Заболеваемость внебольничными пневмониями выше прошлогодних показателей на 20%, но начало роста пришлось на октябрь – ноябрь 2019 года и с коронавирусом это не было связано.

Возросла ли нагрузка на службу скорой помощи?

Количество вызовов не изменилось.