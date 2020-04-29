Коронавирус в Курске, последние новости на 29 апреля 2020: самые крупные очаги инфекции - в медучреждениях

Коронавирус в Курске, последние новости на 29 апреля 2020.

В Курской области зарегистрировано несколько очагов коронавируса. Об этом сообщили на онлайн-конференции по работе регионального здравоохранения в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Самые крупные очаги - в медучреждениях. Также очаги зафиксированы Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, на кондитерской фабрике «Конти» (он уже закрыт, карантин закончился), по одному случаю – в органах власти, пожарной части и нескольких банках.

Курск продолжают дезинфицировать. Так, 28 апреля сотрудники ГУ МЧС России по Курской области провели дезинфекцию территории автовокзала в Курске.

- Общая площадь обработки составила более 800 квадратных метров: это перрон для прибывающих пассажиров и перрон посадки, наружные входы и выходы здания, фасад автовокзала. В качестве дезинфицирующего средства используется хлорсодержащий состав, - сообщили в мэрии.

Как КП сообщили в комитете здравоохранения администрации Курской области, 13 медицинских сотрудников из городской больницы №6 сейчас находятся на больничном.

- У всех различные причины и диагнозы, по понятным причинам разглашать мы их не можем, но подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди них нет. Всего в учреждении в настоящий момент трудится порядка 60 человек. Медицинского персонала пока достаточно, - сообщили в обладминистрации.

Как ранее сообщала КП, коллектив пульмонологического, реанимационного и приемного отделений Курской городской больницы № 6 обратились с открытым письмом к губернатору Курской области Роману Старовойту.

"Требуем Вашего вмешательства в создании приемлемых условий для работы и отдыха: 1) аренде жилья в ближайшей гостинице; 2) обеспечении бесплатным питанием; 3) обеспечение средствами индивидуальной защиты из расчета 2,5 комплекта на человека в смену; 4) установка мобильного компьютерного томографа; 5) обеспечение противовирусными и антибактериальными средствами из расчета на инфекционный госпиталь на 172 койки; 6) установить статус инфекционного госпиталя ОБУЗ «Курская городская больница №6» на период эпидемии.

Если сложившаяся ситуация не изменится, и Вы не примете меры, мы будем вынуждены обратится в Следственное управление следственного комитета России, прокуратуру Курской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, президенту РФ.

С уважением медицинские работники, работающие на передовой!"

В администрации Курской области сообщили, что власти разбираются в ситуации.

В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе курским семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, волонтеры доставляют продуктовые наборы.