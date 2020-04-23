Коронавирус в Курской области, последние новости на 23 апреля 2020: в каких случаях куряне могут выходить из дома

22 апреля в Курске состоялась онлайн-конференция на тему ограничений и правил передвижения во время режима повышенной готовности. На ней рассказали, в каких случаях куряне могут покидать место своего пребывания.

Это можно делать в следующих случаях: для обращения за медицинской помощью, при следовании на работу (при наличии маршрутного листа), для похода за продуктами, для выгула домашних животных, выноса мусора, а также для поездки на дачу и к родственникам в деревню.

При выходе из дома даже в ближайший магазин нужно брать с собой паспорт. На дачу можно ездить на личном транспорте. При себе необходимо иметь документы - членскую книжку садоводческого товарищества или иные документы, подтверждающие право собственности на участок. Ходить пешком и ездить на велосипеде на дачу тоже можно.

Можно и посещать родственников в деревне, которым старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями. При этом нужно иметь кое-какие документы, например, справку о том, что ваш родственник болеет, подтверждающие родство или документы на дом или участок.

Посещение крупных гипермаркетов типа «Ленты» или «Метро» также не является нарушением. Полиция относится с понимаем к тем, кто приехал закупиться продуктами на неделю, например, из близлежащих сел.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи и выписки лекарственных средств. Круглосуточно можно обращаться по телефону: 8 (4712) 58-78-86.

Призывная кампания стартовала 1 апреля, однако в связи с распространением коронавирусной инфекцией до 30 апреля она приостановлена. Возобновление работы предварительно намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

С 16 апреля курские полицейские провели более 10 тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.