Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: врач снял на видео, в каких условиях лечат больных

Попасть в Курскую областную инфекционную больницу имени Семашко, где сейчас находятся пациенты с коронавирусом, просто так нельзя – здесь действует особый режим. Видеокамеры, телефоны и гаджеты, побывавшие в отделении выносить уже нельзя, говорят медики. Нужна серьезная дезинфекция техники. Поэтому не пускают сюда даже журналистов. Однако специально по просьбе «Комсомольской правды» съемку внутри одного из отделений все же провели.

Выносить телефоны и гаджеты из отделения запрещено

Врач-инфекционист Алексей Бречка показал часть того, в каких условиях сейчас работает больница и в каких условиях лежат пациенты «стратегического» на сегодняшний момент отделения. «Показательная картинка» в какой-то степени помогает представить уровень российской и в частности курской медицины.

Краткую видеоэкскурсию доктор провел по пятому отделению инфекционной больницы. Оно рассчитано на 50 больных. Многие палаты здесь пустые. В каждой из палат – по три кровати, которые стоят практически вплотную друг к другу. В некоторых есть свой санузел.

Медики показали, что аппараты ИВЛ есть в отделении

- В палатах находится консоль для подачи кислорода. ИВЛ аппараты пока за ненадобностью находятся в коридор, - рассказывает врач. – Всего в больнице пять отделений по 50 коек. Из них сто коек рассчитаны на ИВЛ. Это реанимационные койки. В отделении также есть передвижной рентген и УЗИ.

Еще одно отделение, которое пока только готовится для приема пациентов. Здесь только две палаты с подключением к кислороду, остальные – только с такой возможностью. Вид тот же – стандартный – три койки вплотную друг к другу и тумбочки.

Местное здравоохранение в авральном режиме вынуждено готовиться к нестандартной ситуации

Часть оборудования здесь пока не используется и стоит в коридоре. Также на вооружении в инфекционке – шесть бронхоскопов.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Койки в отделениях стоят практически вплотную

Из них под медицинским наблюдением 246 пациентов: 83 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 163 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 27 (+1) пациентов. Скончались от коронавируса три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. Еще одна женщина умерла от другого диагноза, переболев коронавирусом. Ее включили в статистику выздоровевших от коронавируса.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.