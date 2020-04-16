2020-04-15T22:35:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курской области, последние новости на 16 апреля 2020: ужесточен контроль за соблюдением режима самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курской области на 16 апреля 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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За нарушение режима самоизоляции введены штрафыЗа нарушение режима самоизоляции введены штрафыФото: Из архива "КП"
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В целях предупреждения распространения COVID-19 на территории Курской области с 16 апреля ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Порядка 500 патрулей, состоящих их сотрудников УМВД, Росгвардии, МЧС, будут следить за соблюдением гражданами введенных правил и проверять наличие маршрутных листов. Сотрудники ГИБДД начнут проверять автомобилистов.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности согласно статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 15 апреля в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Девять детей заболели коронавирусом, самый младший из них – восьмимесячный ребенок уже выписан с мамой из больницы. Двое взрослых пациентов в Семашко в стабильно тяжелом состоянии, им проводится искусственная вентиляция легких.

У 19 медиков подтвержден диагноз коронавирус. Заражение произошло в результате контакта с инфицированным пациентом, а также из-за недостаточного применения средств самозащиты.

Главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин подписал постановление о запрете массового посещения храмов и кладбищ в Курской области. Вход в храмы разрешен только священнослужителям и людям, которые обеспечивают онлайн трансляции. Кладбища разрешено посещать только в случае участия в похоронах.

В Курске военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа проводят спецобработку городских больниц и прилегающих территорий. Также обрабатываются и машины скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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