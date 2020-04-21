2020-04-21T13:20:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: оформить полис ОСАГО можно без техосмотра

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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После снятия ограничений по коронавирусу владельцам новых полисов ОСАГО необходимо будет все же пройти техосмотрПосле снятия ограничений по коронавирусу владельцам новых полисов ОСАГО необходимо будет все же пройти техосмотрФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курские автолюбители во время самоизоляции могут оформить полис ОСАГО, не покидая дома и без диагностической карты.

Раньше перед заключением договора автогражданской ответственности страховщик был обязан проверить по информационной базе Российского союза автостраховщиков (РСА), прошел ли автомобиль техосмотр. На машины без актуальной диагностической карты полисы ОСАГО не выписывали.

Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, многие станции техосмотра оказались закрыты, и автовладельцы попросту не могут проверить состояние своих машин. Поэтому по рекомендации Банка России страховые компании пошли навстречу клиентам и оформляют полисы ОСАГО без диагностических карт.

- Данная мера – временная, - поясняет заместитель управляющего курским отделением Банка России Александр Устенко. - В течение месяца после снятия ограничений по карантину владельцам новых полисов ОСАГО необходимо будет пройти и предоставить страховщику диагностическую карту.

Приобретать ОСАГО удобнее всего онлайн. Но чтобы избежать покупки фальшивого полиса важно помнить правила безопасности:

• необходимо проверять лицензию страховой компании. Это можно сделать на сайте Банка России или по телефону горячей линии 8-800-300-3000;

• переходить по ссылкам на официальные страницы страховщиков с сайта Российского союза автостраховщиков;

• после приобретения полиса ОСАГО его можно проверить по номеру на сайте РСА и узнать, действителен ли он.

Не имея возможности заключить договор онлайн, клиент может обратиться в дежурные офисы страховых компаний. Информацию о режиме их работы страховщики должны размещать на своих сайтах.

Устанавливать инвалидность и подавать заявку на обеспечение техническими средствами реабилитации теперь будут дистанционно, сообщает Курское региональное отделение Фонда социального страхования.

Такой порядок принят правительством с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и будет действовать с 1 марта до 1 октября 2020 года.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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