Коронавирус в Курской области, последние новости на 21 апреля 2020: четыре человека в тяжелом состоянии

На 07:30 20 апреля, в Курской области зарегистрировано 220 (+24) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Четыре человека, больных конавирусом, сейчас находятся в больнице имени Семашко в стабильно тяжелом состоянии на ИВЛ. Возрастная категория - средний и старший возраст - 54, 56, 65 и 76 лет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции предложил рассмотреть вопрос о поездках курян на дачи и к родным.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 20 апреля 2020 года составило одиннадцать человек. В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 636 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. Снят карантин с 1759 человек.

Более 12400 тестов на коронавирус проведено всего в Курской области.Так, за минувшие сутки протестировано на коронавирус было 455 человек. Анализы сейчас проводятся внутри региона.

На период действия режима «Повышенная готовность» в регионе принято решение предоставить право бесплатного проезда отдельным категориям медицинских работников, которые привлечены к борьбе с коронавирусом.