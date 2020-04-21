Коронавирус в Курске, последние новости на 21 апреля 2020: курянам разрешили ездить на дачи

Губернатор Курской области Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции предложил рассмотреть вопрос о поездках курян на дачи и к родным.

Члены оперативного штаба отметили, что эпидситуация по-прежнему требует жесткого соблюдения режима самоизоляции. Однако, в вынужденных случаях передвижения на личном автотранспорте или такси на дачи, необходимо иметь правоустанавливающие документы на земельный участок или строение, или книжку члена СНТ.

На 07:30 20 апреля, в Курской области зарегистрировано 220 (+24) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Четыре человека, больных конавирусом, сейчас находятся в больнице имени Семашко в стабильно тяжелом состоянии на ИВЛ.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 20 апреля 2020 года составило одиннадцать человек. В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 636 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. Снят карантин с 1759 человек.

Более 12400 тестов на коронавирус проведено всего в Курской области.Так, за минувшие сутки протестировано на коронавирус было 455 человек. Анализы сейчас проводятся внутри региона.

На период действия режима «Повышенная готовность» в регионе принято решение предоставить право бесплатного проезда отдельным категориям медицинских работников, которые привлечены к борьбе с коронавирусом.