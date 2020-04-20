Модернизация и улучшение условий труда – МГОК движется вперед

В условиях пандемии по коронавирусу ключевые предприятия Курской области продолжают работу. Их коллективы понимают, что от стабильности важнейших отраслей экономики зависит наш завтрашний день.

Одно из таких предприятий - градообразующий гигант - Михайловский ГОК, предприятие компании «Металлоинвест». В непростой экономической ситуации предприятие продолжает модернизировать свою производственную базу, а в рамках программы инвестиций непрерывно идет закупка новой суперсовременной техники небывалой мощности.

Тысячетонный исполин в карьере МГОКа

Буквально сейчас в карьере МГОКа ведется сборка нового 25-кубового экскаватора WK-35. Нужно отметить, что это первый экземпляр подобной грузоподъемности на предприятии. Достаточно обратить внимание на цифры. За раз экскаватор поднимает более 50 тонн скальной вскрыши, а в год - до пяти миллионов кубов или почти 18 миллионов тонн!

Работать экскаватор на предприятии начнет уже со дня на день - в мае.

Специалисты Михайловского ГОКа вместе с представителями завода-изготовителя максимально приспособили новую технику к условиям карьера. В частности, провели усиление лестничных трапов и футеровку гидравлической системы.

В чем принципиальное новшество уникальной машины? Система управления экскаватором позволяет увеличить уровень контроля, вести мониторинг работы узлов и агрегатов, а также регулировать скорость выполнения операций. А электропривод переменного тока экономит электроэнергию и увеличивает срок эксплуатации оборудования.

- Этот гигант в разы больше, чем мой прежний экскаватор, - поделился впечатлениями машинист Руслан Анпилогов. - Экскаватор WK-35 максимально оснащен оборудованием нового поколения, которое нам еще предстоит освоить.

Незаменимый помощник для всех подразделений

Мощный автокран «TADANO» грузоподъемностью 145 тонн приступил в апреле к работе на Михайловском ГОКе. Возможность поворота стрелы на 360 градусов и изменения угла наклона кабины, а также высокая проходимость делают кран «TADANO» незаменимым помощником во всех подразделениях комбината.

Обновление техники проходит в рамках инвестпрограммФото: предоставлено пресс-службой

Эффективности работы машиниста способствуют микропроцессорный блок, выводящий на экран сведения о вылете стрелы, массе и высоте подъема груза. Блок телеметрической памяти собирает и хранит информацию обо всех параметрах машины. А анемометр, измеряющий силу ветра, подаст сигнал к прекращению работ, если она окажется выше 14 м/с - безопасность сотрудников для компании «Металлоинвест» в приоритете.

Реконструкция и обновление

Масштабная реконструкция завода по производству компонентов гранэмита завершилась в этом году на Михайловском ГОКе. За время ее проведения - с 2018 по 2020 годы - компания «Металлоинвест» направила около 120 млн рублей. В итоге проектная мощность завода выросла более чем в два раза - с 15 до 38 тысяч тонн в год.

Так, в ходе комплексной модернизации производства установлены новые более производительные аппараты приготовления компонентов эмульсии, усовершенствована автоматизированная система управления технологическим процессом. В результате выросли точность дозирования сырьевых компонентов и безопасность производства.

А строительство линии пакетирования отходов тары из-под сырья позволило в три раза снизить затраты на его транспортировку.

Металлоинвест поддержит всех сотрудников дополнительными выплатами

Пока верстался номер, пришло сообщение о том, что компания «Металлоинвест» принимает дополнительные меры поддержки своих трудовых коллективов в период пандемии коронавируса.

Оперативный штаб Металлоинвеста по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции принял решение о единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей каждому сотруднику.

Всего на эти цели компания направит около 600 млн рублей.

«Компания ценит труд всех, кто обеспечивает стабильную работу наших предприятий – системообразующих для экономики страны, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Мы принимаем все необходимые меры для защиты коллектива от угрозы вирусных заболеваний на рабочих местах. В то же время важно помочь сотрудникам обеспечить свои семьи необходимыми средствами индивидуальной защиты и профилактики заболеваний. Чтобы компенсировать эти непредвиденные расходы, мы приняли решение о дополнительных выплатах».