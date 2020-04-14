Коронавирус в Курской области, последние новости на 14 апреля 2020: заболевшая курянка родила ребенка

Курянка с предварительно положительным результатом на коронавирусную инфекцию родила ребенка. Об этом сообщила заместитель губернатора Ирина Хмелевская на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения на территории региона коронавируса. Мама и ребенок изолированы в медучреждении, чувствуют себя хорошо. Симптомов коронавирусной инфекции у них нет.

По состоянию на 13 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Данные еще о 15 заболевших поступили 13 апреля в регион из референс-центра Москвы.

В Курской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщалось ранее, 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко умерла еще одна женщина старше 70 лет с рядом сопутствующих заболеваний.

В Курской области обследование на коронавирус прошли 7075 человек, из них 5143 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тестирование на Covid-19 проводят также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19. Выраженных признаков заболевания ни у самих сотрудников, ни у членов семей нет.

Сводный расчет подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провел специальную обработку машин скорой медицинской помощи больниц города Курска.

В дни Страстной седмицы и в праздник Пасхи все курские храмы будут открыты, а священнослужители продолжат совершать богослужения согласно расписанию.