Коронавирус в Курске, последние новости на 14 апреля 2020: у трех сотрудников Курской АЭС положительный диагноз CoVID-19

При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19. Выраженных признаков заболевания ни у самих сотрудников, ни у членов семей нет. Первый анализ тестирования на коронавирусную инфекцию носит предварительный характер, для определения окончательного диагноза необходимы результаты не менее трех тестов.

В настоящий момент работники Курской АЭС и все сотрудники, члены семей контактировавшие с ними, изолированы, у всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются результаты.

Ситуация под контролем. Выполняются все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников станции, разработанные оперативным штабом Курской АЭС по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности.

Как сообщалось ранее, в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Данные еще о 15 заболевших поступили 13 апреля в регион из референс-центра Москвы.

В Курской области умерли две женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщалось ранее, 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко умерла еще одна женщина старше 70 лет с рядом сопутствующих заболеваний.

В Курской области обследование на коронавирус прошли 7075 человек, из них 5143 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тестирование на Covid-19 проводят также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

В больницы поступила первая партия противоэпидемических комбинезонов, сшитых на курском предприятии – около 400 изделий. Один из заводов швейной компании временно сменил профиль из-за угрозы распространения коронавируса. Первые костюмы были направлены в областную инфекционную больницу им. Н.А. Семашко. Еще 700 костюмов отошьют в ближайшее время.

Сводный расчет подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провел специальную обработку машин скорой медицинской помощи больниц города Курска.

В дни Страстной седмицы и в праздник Пасхи все курские храмы будут открыты, а священнослужители продолжат совершать богослужения согласно расписанию.