Режим самоизоляции в Курске: какую социальную поддержку получат куряне?

На вопросы о мерах социальной поддержки населения в связи с эпидемией коронавируса ответили заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская, председатель областного комитета социального обеспечения, материнства и детства Татьяна Сукновалова, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Курской области Жанна Демьяненко, заместитель управляющего Курским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Орешко.

В Послании Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года Президент России объявил о введении новой меры социальной поддержки - ежемесячной выплате семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В Курской области принят закон о введении данной выплаты.

Кому положена выплата?

На нее получают право семьи, имеющие ребенка или детей в возрасте от трех до семи лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. За мерой поддержки могут обращаться и семьи, имеющие вид на жительство в Курской области. Сумма выплаты составит 5053 рубля в месяц.

Куда идти и какие подавать документы?

С 1 июня заявление можно будет подать в МФЦ или органы социальной защиты местного самоуправления, или на портале госуслуг. Все необходимые сведения, в том числе из органов ЗАГС, пенсионного фонда, МВД России, налоговой инспекции, будут запрашиваться в рамках межведомственного взаимодействия.

Что составляет сумму дохода при назначении выплат на детей с трех до семи лет?

Будут учитываться все денежные доходы, которые получает гражданин. Это и трудовая деятельность, и денежное довольствие военнослужащих, и пенсии, и пособия, и алименты. В состав семьи будут включаться супруги и их несовершеннолетние дети.

Когда получателям ждать выплату?

Уже с июня этого года; и поскольку данная мера введена с 1 января 2020 года, получателям выплатят средства и за прошедшие полгода.

Президент обещал выплаты и тем семьям, в которых родители остались без работы. Куда обращаться?

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости, три месяца будут выплачивать пособие по безработице по верхней планке, а именно по 12 130 рублей. Семьи с детьми, где родители потеряли работу, смогут в этот период рассчитывать дополнительно на три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка. Пока нормативных документов на эту выплату нет; когда они поступят в регион из федерального центра, будут даны все разъяснения.

Расскажите о выплатах детям до трех лет (5 тысяч рублей в апреле, мае, июне), о которых объявил президент?

Все семьи, имеющие право на материнский капитал, имеют также право на получение выплаты в размере 5 тысяч рублей в течение этих трех месяцев на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Электронное заявление «О предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты» необходимо подать в личном кабинете на сайте ПФР. Никакие другие документы предоставлять не нужно. Выплату произведут и в том случае, если заявление будет подано по истечении этих трех месяцев, но до 1 октября 2020 года. Чуть позже заявление можно подать и на портале госуслуг.

Как в период режима самоизоляции осуществляется доставка пенсий?

Пенсия за апрель выплачена досрочно.

С 1 апреля проиндексировали пенсию, но повышение коснулось не всех. Почему?

Индексация с 1 апреля касалась только тех, кто получает социальные пенсии. Получателям страховых пенсий индексация была произведена 1 января.

Как будет происходить выдача листов нетрудоспособности для граждан старше 65 лет?

Электронный листок нетрудоспособности оформляется на основании сведений, которые работодатель передал в Фонд социального страхования.

Срок каких социальных выплат в Курской области продлят автоматически?

Будет оформлена и продлена автоматически ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет. Это касается и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Что делать, если в это же время истекает срок инвалидности, а есть компенсационные выплаты?

Для продления выплаты компенсации гражданам, срок инвалидности которых истекает с 1 апреля 2020 года, сведения о его продлении будут запрошены органами соцзащиты в электронном виде самостоятельно.