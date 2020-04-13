Коронавирус в Курске, последние новости на 13 апреля 2020: 43 заразившихся, один скончался

По данным на 13 апреля, в Курской области зарегистрировали уже 43 случая коронавируса. Трех пациентов выписали. 13 находятся на лечении в областной инфекционной больнице, 26 - без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей. 771 человек, прибывшие из-за границы и контактировавшие с заболевшими COVID-19, также на домашнем карантине. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко наблюдаются 78 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1127 человек.

Первая пациентка с подтвержденным коронавирусом скончалась. Женщина находилась на лечении в инфекционной больнице им. Н.А. Семашко в тяжелом состоянии. Курянка скончалась в результате внезапной остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.