В Курской области умерла первая пациентка с подтвержденным коронавирусом

В Курске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщила администрация Курской области 12 апреля. Женщина находилась на лечении в инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Состояние было тяжелым. Курянка скончалась в результате внезапной остановки сердца.

Напомним, 6 апреля в инфекционной больнице скончался мужчина с подозрением на коронавирус. Заместитель губернатора Ирина Хмелевская пояснила, что мужчина умер от тяжелой двусторонней пневмонии. Взятый у него в Курске анализ на COVID-19 показал положительный результат, но в Москве он не подтвердился.

Всего в Курской области зарегистрировали 43 случая коронавируса. Трое уже выздоровели, их выписали. 13 находятся на лечении в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, 26 - без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей.

771 человек (прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-19) также на домашнем карантине. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко наблюдаются 78 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1127 человек.