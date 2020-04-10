Самоизоляция заработку не помеха: в Курской области требуются монтажники

Курский филиал «Ростелекома», например, ищет монтажников телекоммуникационных систем.

Для того, чтобы подключать абонентов по оптическим и медным линиям связи, прокладывать кабель как внутри помещений, так и снаружи, настраивать оборудование клиентов – роутеры, приставки, телевизоры, а также объяснять, как это все работает, просто необходимы грамотные специалисты.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Многие перешли в режим удалённой работы, интернет потребовался курянам не только в многоэтажках, где обычно связь предлагают сразу несколько провайдеров, но и в районах. Там учителя также ведут дистанционные уроки, дети – учатся, а их родители программируют, занимаются редакторской, аналитической и другими видами работ, для которых нужен стабильный интернет. Поэтому нам срочно требуются специалисты, которые помогут предоставлять услуги клиентам, будут подключать их в срок без длительных ожиданий».

Всем сотрудникам, которые занимаются поддержкой работы Сети, лично общаются с абонентами, подключают их к интернету, выдаются индивидуальные средства защиты: перчатки, маски, очки, санитайзеры.

Наталья Сошникова, HR бизнес-партнёр Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«К соискателю предъявляются определённые требования: во-первых, нужно уметь пользоваться компьютером, чтобы заполнять отчёты о проделанной работе, во-вторых, сотруднику понадобится смартфон, работающий на платформе Android, так как договоры с абонентами сейчас заключаются с помощью программы «Цифровой монтажник» бесконтактным способом, ну, а в-третьих, очень пригодится личный автомобиль, чтобы выезжать на места подключений. Остальному опытные специалисты научат».

Работу монтажника можно совмещать с основной, так как с сотрудником заключается договор гражданско-правового характера (ГПХ). Оплата сдельная, зависит от количества выполненных подключений. А их круглый год – хоть отбавляй. И благодаря ненормированному рабочему дню, решать поставленные задачи можно в удобное для сотрудника и клиента время, не ограничиваясь стандартными рамками рабочего графика. Кроме того, каждый специалист имеет возможность дополнительного заработка от продажи услуг и оборудования "Ростелекома". В среднем специалисты-монтажники получают от 40 тысяч рублей в месяц. Без задержек.

По вопросам трудоустройства следует обращаться по телефонам:

8 905 159 89 52, +7 (4712) 54-52-43 Наталья, 8 991 330 59 23 Алексей.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».