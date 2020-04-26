Курская учительница проходит в день семь километров, чтобы дать задания своим ученикам

В Старковской средней школе Октябрьского района Курской области обучаются 43 ребенка, среди них 22 – это учащиеся начальных классов. Интернет есть не в каждого в доме. С переводом на дистанционное обучение у многих возникли проблемы.

Светлана Дементьева преподает второклашкам. Учитель проходит в день порядка семи километров с тяжелыми пакетами. В них учебники и тетрадки с заданиями. Знания нужно донести до каждого ученика. А их у учителя восемь, живущих на расстоянии нескольких километров друг от друга.

Педагог ходит в маске, с подопечными общается на безопасном расстоянии. Что-то объясняет родителям и детям по телефону, когда позволяет мобильная связь. Родители бережно и с уважением относятся к учительнице, предлагают выпить чаю или поесть. Светлана Викторовна вежливо отказывается – все-таки режим самоизоляции.

На дистанционном обучение школьники почти не испытывают проблем. Родители же жалуются на то, что детей сложно организовать дома. Учительница помогает справиться со всеми трудностями.

Напомним, курские школьники из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции перешли на дистанционное обучение с 6 апреля.