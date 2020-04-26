2020-04-26T17:53:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области от коронавируса умер Епископ Железногорский и Льговский Вениамин

Владыка скончался от осложнений, вызванных инфекцией
Яна ШЕЛЕСТ
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Владыка умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекциейВладыка умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекциейФото: Из архива "КП"
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«Сегодня, 26 апреля 2020 года перешел в мир иной Еспископ Железногорский и Льговский Вениамин», - сообщили в сообществе «Курск православный». Владыка умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 54 года.

Епископ находился на лечении в областной инфекционной больнице им. Семашко с диагнозом двусторонняя пневмония и COVID-19. Состояние было тяжелым, несмотря на усилия врачей, справиться с болезнью не удалось.

По состоянию на 26 апреля В Курской области зарегистрировано 456 случаев заболевания коронавирусом (+67 за сутки). Из них 406 пациентов находятся под медицинским наблюдением: 112 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 294 - без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей. 46 человек уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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