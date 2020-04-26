2020-04-26T07:16:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 26 апреля 2020: курские медучреждения переведут на особый режим работы

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 26 апреля 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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В режиме видеоконференцсвязи обсудили текущую эпидситуациюВ режиме видеоконференцсвязи обсудили текущую эпидситуациюФото: Из архива "КП"
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Губернатор Курской области Роман Старовойт провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В режиме видеоконференцсвязи обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин предложил перевести работу всех медицинских организаций в режим функционирования по принципу инфекционного госпиталя. Это предполагает запрет на посещение пациентов в стационаре, обязательную проверку самочувствия медицинского персонала, запрет на совмещение деятельности сотрудникам больниц, жесткий контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа инфекции, число заболевших коронавирусом в Курске на 25 апреля 2020 года составило 389 человек, плюс 44 за сутки.

Под подозрением на инфицирование коронавирусом в БСМП находятся больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

В районные суды Курской области поступило 405 материалов об административных правонарушениях, касающихся невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности.

В Курске провели очередную санитарную обработку общественных пространств. За день обработали 60 улиц, два десятка парков и скверов, подземные и надземные пешеходные переходы, порядка двухсот остановок общественного транспорта.

Курские волонтеры отработали уже более трех тысяч заявок. На сегодняшний день в акции #МыВместе занято около 300 человек. Представители есть во всех районах Курской области. Волонтеры доставляют продукты питания, покупают необходимые лекарства и помогают медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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