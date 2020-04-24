Коронавирус в Курске, последние новости на 24 апреля 2020: в БСМП заразились врачи и пациенты

Коронавирус в Курске, последние новости на 24 апреля 2020 года.

В больнице скорой медицинской помощи под подозрением на инфицирование коронавирусом находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

Ситуация вызвана множественным заносом, это связано с профилем лечебного учреждения. БСМП продолжает работать, но в рамках карантинного режима. Прием новых больных временно приостановлен, сообщили в администрации региона.

- По предписанию главного санитарного врача Курской области для обеспечения режима карантина в БСМП медицинские работники помещены на круглосуточную обсервацию на территории больницы. 38 сотрудников проживают в одном из корпусов лечебного учреждения, для этого созданы все условия. Они обеспечены трехразовым питанием и необходимыми предметами гигиены, - сообщили в администрации региона.

Также в больнице на лечении от различных патологий находится 79 человек. Прием новых пациентов приостановлен.

С 21 апреля в общественном транспорте региона для медицинских работников действуют льготные проездные.

- В Курской области продолжается развертывание коечного фонда, до конца апреля будут задействованы три медицинские организации. В них будет 552 места для пациентов с коронавирусной инфекцией. Продолжается оснащение больниц аппаратами ИВЛ и средствами индивидуальной защиты, - сказали в администрации региона.

Бесплатным проездом смогут воспользоваться врачи и медицинский персонал участковой службы, скорой помощи, медработники фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Получить специальные проездные они могут по месту работы.

Льготы действуют на маршрутах по регулируемому тарифу (некоммерческому). При возникновении вопросов по работе пассажирского транспорта можно обращаться по телефону «Горячей линии» 8 (4712) 702-802.

В Сеймском округе прошел рейд по выявлению несовершеннолетних, находящихся в вечером в общественных местах без сопровождения родителей, в том числе, нарушающих режим самоизоляции.

Провели его сотрудники окружной и городской комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и инспекторы западного отдела полиции УМВД России по городу Курску. Они мониторили парки, скверы, дворы многоквартирных домов и пришкольные спортивные площадки.

В порядок проведения весеннего призыва внесены изменения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Призывная кампания стартовала 1 апреля. На сегодняшний день сотрудники всех призывных комиссий региона, как и большинство россиян, находятся в режиме самоизоляции и работают дистанционно онлайн.

Как рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов, возобновление работы комиссий намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

Во время работы призывных комиссий будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Это касается как обязательного измерения температуры, так и недопущения на обследование юношей, имеющих явные признаки респираторных заболеваний. Потоки призывников будут разведены. Перед отправкой в войска юноши в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19 и получат необходимые средства индивидуальной защиты.

Важное изменение в ходе этого весеннего призыва: учащиеся 11-х классов не получат повестки в военкомат.