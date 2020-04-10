2020-04-09T21:05:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 10 апреля 2020: COVID-19 подтвержден у 20 курян

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 10 апреля 2020, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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Результаты поступили в регион из столичного референс-центраРезультаты поступили в регион из столичного референс-центраФото: Из архива "КП"
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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции, в области под медицинским наблюдением находятся 143 человека, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 951 человека.

9 апреля коронавирус подтвердился еще у десяти жителей Курской области. Результаты поступили в регион из столичного референс-центра. Из них семь человек без каких-либо клинических проявлений болезни находятся на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Еще трое пациентов на изоляции в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко. Их самочувствие удовлетворительное, медиками проводится вся необходимая терапия. В целом за все время COVID-19 подтвержден у 20 курян.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Три человека, среди которых и восьмимесячный ребенок выздоровели и были выписаны из инфекционной больницы. Первый заболевший коронавирусом в Курской области рассказал о том, где заразился и как протекала его болезнь.

В области действует режим строгой самоизоляции. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

Ученикам льготных категорий начали выдавать продуктовые наборы. Из 33 муниципальных образований 13 приняли решение на период дистанционного обучения выплачивать денежную компенсацию.

В Курске снова прошла масштабная санитарная обработка мест возможного скопления людей. За день обработали 26 парков и скверов, четыре десятка подземных и наземных переходов, порядка 200 остановок общественного транспорта.

Специалисты рассказали, кому и когда делают тест на коронавирус и сколько времени нужно ждать результат. Анализы берут только медики или сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курской области. Лабораторная диагностика проводится на базе Центра гигиены и эпидемиологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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