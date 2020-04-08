2020-04-08T14:07:41+03:00
Общество

Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

У читателей «Комсомолки» есть уникальная возможность узнать максимум полезной информации из первых рук!
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Управляющий банком «Открытие» в регионе Иван Федосеев вновь готов ответить на вопросы читателей.

В условиях сегодняшней непростой ситуации, банк разработал целый ряд мер, призванных поддержать своих клиентов - как физических лиц, так и представителей бизнеса. Иван Николаевич подробно расскажет про конкретные инструменты поддержки курян в условиях нынешней реальности, а также подведет итоги работы курского подразделения ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за первый квартал текущего года.

Кроме того, ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие жителей области.

С 8 по 15 апреля пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
26-летний курянин развращал несовершеннолетнюю девушку
Под Курском водитель иномарки врезался в «Приору» и скрылся
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: очереди выстроились на улице
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: организации просят сообщить о сотрудниках, работающих в период самоизоляции
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: часть больных коронавирусом находятся дома
В Курской области установлен третий класс пожарной опасности
В центре Курска горела квартира - один человек отравился угарным газом
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: подтверждены еще шесть случаев заражения
В Курске из квартир сирот украли газовое оборудование
Карантин в Курске из-за коронавируса: в области дезинфицируют остановки
Режим повышенной готовности Курске из-за коронавируса: в области начали шить защитные костюмы
Курян обеспечат местными овощами
В Курской области начали отключать отопление
Куряне продолжают жечь сухую траву и мусор
7,5 тысяч курских школьников получат компенсацию на питание
Курские улицы готовят к озеленению
Всеобщий режим самоизоляции в Курске: спасатели патрулируют водоемы
В Курской области потеплеет до 19 градусов
Спектакль "Голодранцы и аристократы" в Курском театре драмы: прямая онлайн-трансляция
В Курской области пытаются предотвратить гибель пчел
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: Украина закрыла пункт пропуска на границе
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: курянам доставят пенсию раньше срока
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: Старовойт предложил открыть салоны красоты и парикмахерские
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: в больнице с признаками ОРВИ и пневмониями - 68 человек