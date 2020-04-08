Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

Управляющий банком «Открытие» в регионе Иван Федосеев вновь готов ответить на вопросы читателей.

В условиях сегодняшней непростой ситуации, банк разработал целый ряд мер, призванных поддержать своих клиентов - как физических лиц, так и представителей бизнеса. Иван Николаевич подробно расскажет про конкретные инструменты поддержки курян в условиях нынешней реальности, а также подведет итоги работы курского подразделения ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за первый квартал текущего года.

Кроме того, ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие жителей области.

С 8 по 15 апреля пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.