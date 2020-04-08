2020-04-08T13:30:10+03:00
Общество

Для тех, кто дома — Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза

Цифровой видеосервис Wink компании «Ростелеком» в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента и установил срок отрытого доступа к нему до конца апреля
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За последнюю неделю коллекция пополнилась видеоконтентом для саморазвития и обучения:

фитнес-тренировки;

кулинарные курсы;

уроки школьной программы;

видео-путешествия и экскурсии;

спектакли, музеи, концерты.

С начала массовой самоизоляции россиян спрос на образовательный и развивающий контент вырос более чем 10 раз по сравнению с показателями трехнедельной давности. К концу первой недели апреля каждый четвертый пользователь Wink просматривал видео в этих категориях.

«Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений и развития для всей семьи. Мы увеличили бесплатную коллекцию полезного и познавательного контента для всех возрастов. В результате в первой половине дня растет смотрение материалов о фитнесе. Далее в Wink активно смотрят школьные уроки. К вечеру предпочтения пользователей смещаются в сторону концертов, музеев и познавательных передач», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

«Потребление развивающего контента растет так быстро, что совокупные просмотры фитнес-занятий сравнялись с блокбастерами — более 100 тысяч в день. Причем динамика только нарастает. Вечерний досуг мы предлагаем украсить трансляциями живых концертов. Вечером 3 апреля Wink показал онлайн-концерт группы “Ария”, который в это время вошел в ТОП-5 по ТВ-смотрению», — добавила Диана Самошкина.

Видеосервис Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более 5 000 наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты. В Wink бесплатно доступны пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum). Не выходя из дома есть возможность посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира.

Бесплатный контент доступен всем действующим и новым подписчикам видеосервиса Wink без оформления подписки в разделе «Моя коллекция».

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

#ДляТехКтоДома #СмотриWink

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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