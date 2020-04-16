Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: кто имеет право штрафовать за нарушение режима?

Протоколы за нарушение правил режима повышенной готовности в Курской области могут составлять должностные лица органов власти региона и муниципалитетов, сообщили в администрации региона.

С 1 апреля КоАП РФ дополнен новой статьей 20.6.1, согласно которой за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тыс. руб., для должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Протоколы для направления в суды согласно перечню должностных лиц, утвержденных Правительством РФ, будут составлять

сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, вневедомственной охраны РЖД, должностные лица «Росатома» и «Роскосмоса», руководители и заместители противопожарных служб субъектов РФ, а также руководители комиссий по ЧС муниципальных районов и их заместители, руководители аварийно-спасательных служб органов местного самоуправления.

Регионам дано право определить дополнительно перечень должностных лиц органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по составлению протоколов по этой статье.В связи с этим было подписано постановление губернатора региона.

- К уполномоченным органам в Курской области отнесены следующие региональные комитеты: комитет по культуре; комитет промышленности, торговли и предпринимательства; комитет здравоохранения; комитет по физической культуре и спорту; комитет транспорта и автомобильных дорог; комитет образования и науки; комитет ЖКХ и ТЭК; комитет социального обеспечения, материнства и детства; комитет АПК; комитет строительства; комитет информации и печати; комитет экологической безопасности и природопользования; комитет финансов; комитет цифрового развития и связи.

Должностные лица этих органов власти уполномочены составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ в отношении юр. лиц и их руководителей, осуществляющих деятельность в сферах, отнесенных к компетенции этих комитетов, - пояснили в администрации региона.

Штрафы будут применяться к предприятиям и организациям, не соблюдающим ограничения, установленные указом президента о нерабочих днях и распоряжением губернатора Курской области о введении режима повышенной готовности.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 15 апреля в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как «КП» сообщала ранее, с 16 апреля в Курской области в целях предупреждения распространения COVID-19 ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции запрещается.