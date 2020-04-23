Коронавирус в Курске, последние новости на 23 апреля 2020: на нарушителей карантина составили более 400 протоколов

С 16 апреля курские полицейские провели более 10 тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

Нарушителям режима самоизоляции грозит предупреждение или штраф. При рассмотрении судом учитывается характер нарушения, личность нарушителя, имущественное положение лица, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Отстоять свои права можно в суде. Решение суда можно обжаловать.

Нарушителей в отдел полиции не доставляют, протокол составляется в присутствии свидетелей. Всю процедуру при желании можно снимать на телефон. Курян призывают быть вежливыми с сотрудниками полиции, которые патрулируют улицы региона.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Курянам разрешили ездить на дачу на личном транспорте. При себе необходимо иметь документы - членскую книжку садоводческого товарищества или иные документы, подтверждающие право собственности на участок.

В комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи и выписки лекарственных средств. Круглосуточно можно обращаться по телефону: 8 (4712) 58-78-86.

Призывная кампания стартовала 1 апреля, однако в связи с распространением коронавирусной инфекцией до 30 апреля она приостановлена. Возобновление работы предварительно намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

Врач-инфекционист Алексей Бречка показал, как сейчас работает инфекционная больница больница им. Семашко и в каких условиях лежат пациенты с коронавирусом.