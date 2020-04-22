Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: как изменилась работа стационаров?

Госпитализация пациентов в регионе осуществляется так же, как и ранее, сообщает региональный комитет здравоохранения. Направления в стационар, как и прежде, пациенты получают в поликлиниках по месту жительства, где находятся на диспансерном наблюдении; необходимость госпитализации определяют и сотрудники скорой медицинской помощи.

Курский областной клинический онкологический диспансер работает в прежнем режиме. Там до особого распоряжения временно приостановлена только госпитализация пациентов с доброкачественными новообразованиями. Работают также стационары областных противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров.

Больные с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения направляются по экстренным показаниям в Курскую областную клиническую больницу, пациенты из районов области с заболеваниями по данному профилю - в ближайший сосудистый центр.

Маршрутизация паллиативных детей в случае госпитализации также не изменилась: в большинстве случаев пациентов направляют в областную детскую клиническую больницу.

Жители региона со сложными инфекционными заболеваниями могут быть направлены в областную инфекционную больницу им. Н.А. Семашко, взрослых курян с неосложненными формами ОРВИ кладут в больницу №4 города Курска, детей – в детскую областную больницу.

В каждом случае госпитализации при необходимости решение о маршрутизации принимается отдельно.

Очная плановая медицинская помощь в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в поликлиниках приостановлена, но экстренная при соблюдении всех санитарно-эпидемических требований оказывается. Лекарственные препараты выписываются в этих случаях врачом сразу. При диспансерном наблюдении чтобы выписать рецепт, необходимо обратиться на горячую линии поликлиники, к которой вы прикреплены.

Ведется заочная плановая медицинская консультация, как и раньше, можно вызывать врача на дом.

В комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи и выписки лекарственных средств. Круглосуточно можно обращаться по телефону: 8 (4712) 58-78-86. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко круглосуточно по вопросам, связанным с коронавирусом, работает горячая линия по телефону: 8 920 727 06 89.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Призывная кампания стартовала 1 апреля, однако в связи с распространением коронавирусной инфекцией до 30 апреля она приостановлена. Возобновление работы предварительно намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.