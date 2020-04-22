2020-04-22T11:07:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "На сегодня в регионе в наличии 242 аппарата ИВЛ"

Губернатор Курской области о коронавирусе в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Глава региона сообщил, что в медицинских организациях есть двухнедельный запас препаратовГлава региона сообщил, что в медицинских организациях есть двухнедельный запас препаратовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Меры, принимаемые в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, обсудили на совещании в режиме видеоконференции под председательством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. О положении дел в регионах отчитались руководители Белгородской, Воронежской, Липецкой и Курской областей.

- Напомню слова президента, которые прозвучали в ходе совещания 17 апреля: важно, чтобы по всей стране, в каждом регионе была стопроцентная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью. Москва стала основным очагом, количество заболевших, по оценке специалистов, только подходит к пику. Понятно, что волна коснется ближайших регионов в первую очередь, – подчеркнул Игорь Щеголев.

Полпред отметил, что в регионах необходимо мобилизовать все силы и подготовить медицинскую инфраструктуру. К 28 апреля должно быть развернуто 100% коек исходя из нормативов Минздрава РФ. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о подготовке фонда. В настоящее время пациентов для лечения с COVID-19 размещают в областную клиническую инфекционную больницу им. Н.А. Семашко, там предусмотрено 250 мест. К концу месяца общее количество увеличится до 552 за счет перепрофилирования еще двух медорганизаций.

- На сегодня в регионе в наличии 242 аппарата ИВЛ, из них сто уже размещены в областной инфекционной больнице. Мы запланировали закупку еще 66 аппаратов ИВЛ со сроком поставки в апреле-мае текущего года. При необходимости еще 44 аппарата ИВЛ будут поставлены за счет Росрезерва, – добавил глава региона.

250 коек укомплектованы медицинскими кадрами, сформирован штат на дополнительные места. Для медиков и персонала предусмотрены не только федеральные, но и местные меры поддержки: из областного бюджета выделят 80 млн рублей на дополнительные выплаты. Проработаны и сопутствующие меры, например проживание рядом с медучреждениями и бесплатный проезд на городском транспорте.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.

- Выполнен норматив с неснижаемым двухнедельным запасом по защитным очкам, бахилам, перчаткам и многоразовым костюмам. Дополнительно организован местный выпуск многоразовых костюмов - производство открыли три предприятия, – доложил Роман Старовойт.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 246 пациентов: 83 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 163 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 27 (+1) пациентов. Скончались от коронавируса три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. Еще одна женщина умерла от другого диагноза, переболев коронавирусом.

Как сообщалось ранее, в Промышленный районный суд города Курска с 17 по 20 апреля из органов внутренних дел поступило 56 протоколов о привлечении граждан к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

УМВД России по Курской области осуществляет контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции граждан, которые пересекли границу территории РФ. Данные об автомобилях таких граждан вносятся в имеющиеся базы данных Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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