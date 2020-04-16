Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Курске: какого числа пройдет и почему переносят

Как уже сообщалось, Владимир Путин перенес Парад Победы 2020 в Москве на неопределенный срок. Президент отметил, что риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки.

Президент обратился и к тем, кто каждый год выходил на акцию «Бессмертный полк».

— Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - заявил Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!

Скорее всего, акцию «Бессмертный полк» перенесут и в Курской области. Предполагаем, что мероприятия перенесут на 24 июня — день Парада Победы в 1945 году. Или на сентябрь, когда эпидемия точно пройдет. Пока никакой информации по данному поводу нет.