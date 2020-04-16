Перенос Парада Победы 2020 в Курске: какого числа пройдет и почему переносят

Владимир Путин перенес Парад Победы 2020 в Москве на неопределенный срок. Президент отметил, что риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки.

— И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Глава государства не стал говорить, когда пройдут празднования, но пообещал, что они состоятся непременно.

Скорее всего, парад перенесут и в Курской области. Вариантов может быть несколько. Предполагаем, что мероприятия перенесут на 24 июня — день Парада Победы в 1945 году. Или на сентябрь, когда эпидемия точно пройдет. Пока власти не озвучили своего решения.

Напоминаем, что число заболевших коронавирусом в Курске на 16 апреля 2020 года составило 120 человек.