Коронавирус в Курске, последние новости на 16 апреля 2020: девять детей заболели коронавирусом

На брифинге по распространению коронавирусной инфекции замгубернатора Курской области Ирина Хмелевская сообщила, что коронавирус подтвердился у девяти детей. Самому младшему из них восемь месяцев. Он с мамой уже выписан из больницы.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 15 апреля в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В целях предупреждения распространения COVID-19 на территории Курской области с 16 апреля ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности согласно статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей.

В соответствии с распоряжением губернатора Курской области снято круглосуточное дежурство на контрольно-пропускных пунктах Железногорска. Силы спецслужб перенаправлены на патрулирование города.

Главный государственный врач по Курской области Олег Климушин подписал постановление о запрете массового посещения храмов и кладбищ в Курской области. Вход в храмы разрешен только священнослужителям и людям, которые обеспечивают онлайн трансляции. Кладбища разрешено посещать только в случае участия в похоронах.