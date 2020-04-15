Еще один гигант приступит к работе в карьере МГОКа

Сборка нового экскаватора WK-35 с емкостью ковша 25 кубометров идет сейчас на Михайловском ГОКе. Поднимать за раз он будет до 50 тонн скальной вскрыши, а в год - до пяти миллионов тонн. Это первый экземпляр техники такой грузоподъемности в карьере.

По словам начальника технического отдела рудоуправления Павла Сакова, машина была

закуплена в рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест» по развитию горнотранспортного комплекса:

- Работы для нового экскаватора запланированы на северо-западном участке карьера. В комплексе с 220-тонными БЕЛАЗами WK-35 будет готовить фронт для выемки руды.

Сама машина весит более тысячи тонн.

Впечатлением от новой техники делится машинист Руслан Анпилогов:

- Этот гигант в разы больше, чем мой прежний экскаватор. Он максимально оснащен оборудованием нового поколения, которое нам еще предстоит освоить.

Специально для работы в карьере комбината специалисты усилили лестничные трапы и футеровку гидравлической системы. Уже в мае новый экскаватор приступит к работе.

Система управления машиной позволяет увеличить уровень контроля, вести мониторинг работы узлов и агрегатов, регулировать скорость выполнения операций. А используемый электропривод переменного тока способствует экономии электроэнергии и увеличению срока эксплуатации оборудования.