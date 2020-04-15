Режим самоизоляции в Курске: где купить саженцы и рассаду

Вот и подошел дачный сезон в Курской области. Многие куряне самоизолировались на дачах и их волнует вопрос, где в условиях режима повышенной готовности купить семена, саженцы и рассаду, если многие магазины закрыты.

К счастью, все садовые центры и питомники в Курске работают. В них можно приобрести саженцы плодовых, ягодных и декоративных растений, рассаду клубники и цветов-однолетников. На популярных интернет-площадках по размещению объявлений рассаду и саженцы предлагают не только компании, но и частные лица.

По сравнению с прошлым годом цена на рассаду осталась практически прежней. Томаты и перцы продают от 15 рублей за кустик в отдельном горшочке. Баклажаны – от 20 рублей. Популярные сорта клубники стоят в среднем 50 рублей за кустик.

Открыты магазины с семенами и садовым инвентарем на рынках города. По сравнению с прошлыми годами наплыва покупателей в них нет. Продавцы винят во всем «коронавирус» и плохую погоду. Традиционный ажиотаж наблюдается только в «Леруа Мерлен».

Напоминаем, что в связи с режимом повышенной готовности и угрозой распространения коронавируса, в области перенесли старт дачных перевозок. Пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Перевозками к садово-огородным участкам нередко пользуются пассажиры, относящиеся к группе риска. Это может быть небезопасно для их здоровья.