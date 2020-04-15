2020-04-15T10:17:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу: курские медики получат 95 миллионов рублей на доплату

Режим повышенной готовности по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Самую большую выплату получат врачи инфекционных больницСамую большую выплату получат врачи инфекционных больницФото: из открытых источников
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Правительство выделило средства на доплату медикам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. В Курскую область на эти цели из федерального бюджета поступит 95 млн рублей.

Из них средства в сумме 41,5 млн руб. выделены региону согласно постановлению правительства №415. Деньги будут направлены на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.

Еще 53,5 млн руб. в регион поступили по постановлению правительства №484. Согласно документу, работники здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, получат финансовую поддержку:

врачи скорой помощи – дополнительно по 50 тысяч рублей;

средний, младший медицинский персонал и водители – 25 тысяч рублей;

врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях инфекционных больниц гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, полагается доплата в размере 80 тысяч рублей;

среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей;

младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей в месяц.

В комитете здравоохранения Курской области сообщили, что стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам начнут осуществлять уже за апрель текущего года.

О необходимости поддержать медиков 8 апреля заявил Президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов по вопросам борьбы с распространением коронавируса в России. Всего между регионами распределено 45,69 миллиарда рублей/

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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