Режим повышенной готовности в Курске: кому бесплатно делают тесты на коронавирус?

Отечественные экспресс-тесты «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин», разработанные биофармацевтической компанией «Генериум», начали применять для диагностики новой коронавирусной инфекции в Курской области.

В тест-системе используется метод петлевой изотермальной амплификации, который сокращает время обработки анализа образцов более чем в 3 раза, результат на COVID-19 можно получить уже через час.

Методику освоили в лаборатории Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера, где в настоящее время в наличии 3,5 тыс. таких тестов. В учреждении выполняют и классическое тестирование, основанное на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В диспансере проводят диагностику анализов медицинских работников, сотрудников скорой помощи, пациентов из групп риска. Забор анализов на базе учреждения не проводится, его производят на дому или в поликлиниках только медицинские работники. Тестирование бесплатное.

Кроме того, исследования в регионе проводятся и лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии.

Анализы на коронавирус обязательно берут

у граждан, вернувшихся в Россию с признаками респираторных заболеваний;

лиц, контактировавших с больными COVID-2019;

больных с диагнозом «внебольничная пневмония»;

граждан старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочем месте.

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.