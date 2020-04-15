Коронавирус в Курской области, последние новости на 15 апреля: регион занимает десятое место в ЦФО среди заболевших

Как сообщалось ранее, Курская область занимает десятое место в ЦФО среди 18 субъектов с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населения. На 14 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Четыре человека выздоровели, две женщины скончались.

При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19. Выраженных признаков заболевания ни у самих сотрудников, ни у членов семей нет.

В регион поступили тесты с укороченной пробоподготовкой. Обследование с применением новых тестов уже идет. Полностью обследован на коронавирус персонал инфекционной больницы им. Н.А. Семашко. Завершается обследование сотрудников скорой медицинской помощи. Пока положительных результатов нет.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

Началось обследование на коронавирус курян старше 65 лет с признаками ОРВИ. Заявки на лабораторное исследование оформляет врач, вызванный из поликлиники на дом, сообщили в администрации региона.