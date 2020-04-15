Коронавирус в Курске, последние новости на 15 апреля 2020: четыре человека выздоровели

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 14 апреля 2020 года составило четыре человека. Четвертый больной находился на домашнем лечении, болезнь у него протекала в легкой форме, сообщили в администрации региона. Выздоровевшему парню 20 лет.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

На данный момент Курская область занимает 10 место в ЦФО среди 18 субъектов с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населения.

11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19; у нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

Началось обследование на коронавирус курян старше 65 лет с признаками ОРВИ. Заявки на лабораторное исследование оформляет врач, вызванный из поликлиники на дом, сообщили в администрации региона.

При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19. Выраженных признаков заболевания ни у самих сотрудников, ни у членов семей нет.

В регион поступили тесты с укороченной пробоподготовкой. Обследование с применением новых тестов уже идет. Полностью обследован на коронавирус персонал инфекционной больницы им. Н.А. Семашко. Завершается обследование сотрудников скорой медицинской помощи. Пока положительных результатов нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт регулярно сдает тест на новую коронавирусную инфекцию. На днях глава региона прошел очередное плановое обследование. Результат отрицательный.

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

В администрациях округов города продолжается выдача маршрутных листов курянам, работающим в организациях, деятельность которых не приостановлена. Работа организована со строгим соблюдением противоэпидемиологических требований.