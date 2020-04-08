Пропуска в Курске в период самоизоляции: кто может получить и где

На время режима самоизоляции в Курской области вводятся маршрутные листы.

- В связи с действующим в нашем регионе режимом повышенной готовности жителям области предписано соблюдение режима самоизоляции. Гражданам рекомендуется покидать место проживания только для получения экстренной медицинской помощи, приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных, - напомнили в администрации региона.

Все обязаны соблюдать социальную дистанцию в общественных местах – находиться на расстоянии не менее полутора метра друг от друга. Такие ограничения не распространяются в том числе на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов и других ведомств, направленных на защиту жизни и здоровья граждан.

Куряне, работающие в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом президента об объявлении нерабочих дней и распоряжением губернатора Курской области о введении режима повышенной готовности, могут перемещаться по маршрутным листам.

Такие изменения обозначены в новой редакции распоряжения главы региона о введении режима повышенной готовности. Документ вступил в силу.

КАК ПОЛУЧИТЬ МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

Утвержден и порядок выдачи маршрутных листов. Сотрудникам их будет предоставлять работодатель, который подает заявку в профильный орган исполнительной власти Курской области или администрацию муниципального образования.

К примеру, организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере, направляют заявки в региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Предприятия промышленности и потребительного рынка обращаются в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.

Разработана форма маршрутного листа, определен порядок контроля их выдачи. Работодатели будут получать маршрутные листы в срок не позднее двух рабочих дней после направления заявки.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение карантина.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.