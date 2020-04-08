2020-04-07T21:55:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 8 апреля 2020: карантин снят с 835 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 8 апреля 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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В настоящее время в учреждении также 4 человека, у которых лабораторно подтверждено заболеваниеВ настоящее время в учреждении также 4 человека, у которых лабораторно подтверждено заболеваниеФото: Из архива "КП"
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Коронавирус в Курске, последние новости на 8 апреля 2020: по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 15:30 7 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 218 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 835 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 68 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. В настоящее время в учреждении также четыре человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все граждане под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия.

В целях противодействия распространению новой инфекции и обеспечения безопасности граждан в области началась санитарная обработка остановок общественного транспорта.

Курские спасатели патрулируют водоемы и проводят беседы с населением. Украина временно закрыла с 7 апреля автомобильный пункт пропуска через государственную границу «Катериновка».

7,5 тысяч курских школьников получат компенсацию на питание. Ее в течение дистанционного периода будут получать родители, чьи дети бесплатно питаются в школе.

В поселке Малиновом Курского района начали шить медицинские защитные костюмы. Одно из швейных предприятий временно сменило профиль из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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