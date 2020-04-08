Коронавирус в Курске, последние новости на 8 апреля 2020: карантин снят с 835 человек

Коронавирус в Курске, последние новости на 8 апреля 2020: по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 15:30 7 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 218 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 835 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 68 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. В настоящее время в учреждении также четыре человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все граждане под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия.

В целях противодействия распространению новой инфекции и обеспечения безопасности граждан в области началась санитарная обработка остановок общественного транспорта.

Курские спасатели патрулируют водоемы и проводят беседы с населением. Украина временно закрыла с 7 апреля автомобильный пункт пропуска через государственную границу «Катериновка».

7,5 тысяч курских школьников получат компенсацию на питание. Ее в течение дистанционного периода будут получать родители, чьи дети бесплатно питаются в школе.

В поселке Малиновом Курского района начали шить медицинские защитные костюмы. Одно из швейных предприятий временно сменило профиль из-за угрозы распространения коронавируса.