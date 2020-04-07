2020-04-06T23:14:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 7 апреля 2020 года составило четыре человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 7 апреля 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Результаты тестов подтверждает МоскваРезультаты тестов подтверждает МоскваФото: Из архива "КП"
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 7 апреля 2020 года составляет четыре человека. На изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Все граждане под наблюдением врачей, им проводится необходимая терапия. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

В области действует режим строгой самоизоляции. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

Курские школьники приступили к дистанционному обучению. Для дошкольников, чьи родители работают, в восьми детских садах организованы дежурные группы. В области по-прежнему закрыты торгово-развлекательные центры, предприятия общепита, салоны красоты, сауны и фитнес-центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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