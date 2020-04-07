Число заболевших коронавирусом в Курске на 7 апреля 2020 года составило четыре человека

Число заболевших коронавирусом в Курске на 7 апреля 2020 года составляет четыре человека. На изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Все граждане под наблюдением врачей, им проводится необходимая терапия. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

В области действует режим строгой самоизоляции. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

Курские школьники приступили к дистанционному обучению. Для дошкольников, чьи родители работают, в восьми детских садах организованы дежурные группы. В области по-прежнему закрыты торгово-развлекательные центры, предприятия общепита, салоны красоты, сауны и фитнес-центры.