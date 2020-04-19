«Работали мы напряженно, время было трудное»: операции чекистов СМЕРШа на Курской дуге

Легендарное управление советской военной контрразведки СМЕРШ было создано 19 апреля 1943 года постановлением Государственного комитета обороны СССР. В задачи управления входила борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии и ВМФ, а также в тылу.

Главными противниками контрразведывательной деятельности СМЕРШ была немецкая служба разведки и контрразведки «Абвер», полевая жандармерия, Главное управление имперской безопасности, а также финская, японская и румынская военные разведки.

Павла Рябова в числе многих других чекистов направили на фронт

Про СМЕРШ существует множество мифов, действия чекистов овеяны неким ореолом таинственности. Такие люди вызывает всегда большой интерес у общества. Cвоими воспоминаниями об отце ветеране-чекисте, участнике Великой Отечественной войны, полковнике НКВД-КГБ Рябове Павле Васильевиче поделился его сын полковник ФСБ России в отставке Рябов Борис Павлович.

Павел Васильевич Рябов родился 21 июля 1914 года в селе Борисоглебовка Ершовского района Саратовской области в многодетной крестьянской семье. В 23 года по направлению комсомола Павел попал в органы государственной безопасности. В 1937 году он начал свою деятельность с рядовой должности оперативного уполномоченного Управления КГБ СССР по Саратовской области.

Недолго пришлось поработать в мирной обстановке, в 1941 году началась война. Павла Рябова в числе многих других чекистов направили на фронт. Служил он оперативным работником в Особом отделе Воронежского фронта, затем начальником отделения Управления контрразведки СМЕРШ 1-го Украинского фронта по зафронтовой работе.

Рябов Павел Васильевич войну завершил в должности начальника отделения СМЕРШ 1-Украинского фронта по фронтовой разведке

Сразу пришлось соприкасаться с коварным и опытным врагом, действовавшим вместе с фашистским полчищем – германским разведывательным органом «Абвер». Из пяти отделов «Абвера» три отдела действовали против Советской Армии и специализировались на шпионаже, диверсиях, терроре и провокациях.

«Работали мы напряженно, время было трудное, условий, конечно, никаких не было. Находились в блиндажах, крестьянских хатах, под обстрелом и бомбежками. Перед переброской разведчиков в тыл противника неделями приходилось быть непосредственно на передовой линии фронта с тем, чтобы изучить обстановку и обеспечить безопасность перехода нейтральной линии фронта и преодоление переднего края немецкой обороны», - писал Павел Васильевич в своих воспоминаниях.

Заброшенные в тыл врага разведчики давали серьезные сведения о противнике. Эти данные докладывались командованию фронта, а особо важные – в правительственные инстанции и, таким образом, срывались опасные замыслы врага и их планы.

Рябов Павел Васильевич – дважды кавалер Ордена Красной звезды, также два раза награжден орденом Отечественной войны

Клавдия Сергеевна

Летом 1942 года «Абвер» в районе Воронежа через линию фронта перебросил двух агентов, связников якобы существовавшей в захваченном Курске подпольной патриотической организации. Они должны были доложить командованию Советской армии о своей организации и получить указания о дальнейшей ее деятельности. Во время пребывания в наших войсках шпионы должны были собрать сведения о частях Советской армии, военной технике, замыслах и боевых действиях, данные о командовании армии и фронта и т.д.

Замысел противника разгадали, так называемых связных разоблачили. Данные об участниках лжепатриотической организации проверили. Сложилась оперативная необходимость внедрения в лжепатриотическое подполье города Курска нашего разведчика.

«Выполнить это серьезное задание согласилась сержант-связист Клавдия Сергеевна. Женщина добровольно ушла на фронт, чтобы отомстить за погибших мужа и детей. Забросили ее в тыл противника на парашюте. Разведчица добралась до Курска и явилась на квартиру агента немецкой разведки - женщине, состоявшей в созданной немцами из своих агентов лжепатриотической организации», - пишет Павел Васильевич.

Женщина в прошлом имела отношение к КГБ, но была завербована немцами. Клавдия Сергеевна напомнила ей об отношениях с органами, и она дала согласие на выполнение нашего задания. Вскоре Клавдию Сергеевну включили в лжепатриотическую организацию, а при бегстве немцев из Курска ее вместе с другими немецкими агентами оставили с заданием на оседания в Курске. В итоге по материалам Клавдии Сергеевны арестовали более полутора десятков агентов немецкой разведки. Разведчица получила высокую правительственную награду.

К концу 1942 года чекисты особого отдела фронта приобрели достаточный опыт наступательной борьбы с немецкой разведкой. Было известно, что против нашего фронта действовало более 20-ти разведывательных и диверсионных органов и школ противника. Все они активно готовили и перебрасывали шпионов и диверсантов в тыл наших войск.

Особые отделы к тому времени переименовали в контрразведку СМЕРШ Министерства обороны. Они были подчинены Ставке Верховного Главного Командования. Из самого названия «Смерть шпионам» были ясны задачи органов контрразведки Советской армии.

Довольно за небольшой период Управление контрразведки СМЕРШ фронта имело почти во всех разведорганах и школах противника своих разведчиков и достаточное количество опознавателей.

«Малыш»

«Тяжелый период был летом 1943 года, когда Гитлер готовил решительную схватку с нашей армией на Орловско-Курской дуге. Немецкие разведорганы за месяц до наступления в тылы Советской армии начали забрасывать свою агентуру, забросили более 300 шпионов и диверсантов. Были случаи, когда на одном участке, в одну ночь с самолетов на парашютах выбрасывались по 20 немецких агентов», - писал Павел Рябов.

Чекисты работали круглые сутки по розыску и захвату выброшенной агентуры. Неоценимую помощь оказывали своевременно внедренные в разведорганы и школы противника наши разведчики. От них получили информацию, что в немецких разведорганах и школах находится опаснейшая и опытная агентура, возвратившаяся из тылов Советской армии. Ее готовят к повторной заброске на нашу сторону.

Были приняты меры по своевременному пресечению деятельности этой агентуры путем дополнительной засылки в эти разведорганы и школы наших разведчиков.

«Был подготовлен разведчик «Малыш», 26-27 лет, небольшого роста, на вид щупленький, застенчивый. Он охотно согласился с нашим предложением н выполнение задания в немецком тылу. После переброски он успешно внедрился в «Абверкоманду-102», - пишет Павел Васильевич.

«Малыш» склонил к сотрудничеству трех человек, которые добровольно согласились помогать ему. Наш разведчик рекомендовал им при переброске в тыл Советских войск идти в напарники к агентам, ранее выполнявшим задания немцев в тылу Советской армии, снабдил их паролем явки в наши органы и дал рекомендации по задержанию немецких агентов. Операция прошла успешно.

В двух ходках в тыл противника с помощью «Малыша» была пресечена деятельность около двух десятков немецких агентов, притом часть из них уже совершивших ходки в тылы Советской армии. «Малыш» Указом Президиума Верховного Совета ССС награжден орденом Красного Знамени.

«Эльза»

На Курско-Орловской дуге войска Советской Армии нанесли сокрушительный разгром фашистским полчищам. «Смерш» получила указание на проведение контрразведывательной работы в глубоком тылу немецких войск и на территории самой Германии, принимать меры к вербовке официальных сотрудников немецкой разведки.

В феврале 1945 года на освобожденной от фашистов территории Германии была захвачена машинистка Управления гестапо города Берлина Эльза, 27-летняя немка.

«У нас были данные о наличии в Управлении гестапо картотеки на белоэмигрантов, проживающих в Германии. Вел ее белоэмигрант, в конце войны отрицательно настроенный к фашистам. Управление контрразведки «Смерш» приняло решение сохранить эту картотеку до прихода Советских войск в Берлин».

Для этих целей решили использовать Эльзу. На сотрудничество с советской разведкой она сначала шла неохотно. Спустя месяц после соответствующей обработки она согласилась.

После тщательной подготовки девушке дали задание завербовать своего отца войти в контакт с белоэмигрантом, работавшем с картотекой и передать ему письмо советского командования с просьбой о сохранении этой картотеки до прихода в Берлин Советской армии.

Эльзу забросили на парашюте в 100-150 километрах от Берлина. Задание советской разведки она выполнила полностью, картотечные сведения попали в руки советской разведки.

Власов

Долгое время Управление контрразведки «Смерш» фронта работало против немецкого разведоргана «Абвергруппа – 104», которую возглавил с 1942 года белоэмигрант Власов. Борьба против разведгруппы привела к полному ее распаду. Сам белоэмигрант Власов немецкой разведкой в 1944 году был направлен для прохождения службы в немецкий саперный батальон, который впоследствии был пленен нашими войсками.

«Интересен был захват Власова. Колонна власовцев была остановлена, командир танкового батальона Советской армии в глаза не знал Власова, подбежал к одной из легковых машин, открыл дверцу и спросил шофера, кто в ней едет. Ответа не последовало. Командир обратил внимание на предмет, который находился на заднем сидении автомобиля, накрытый одеялом. Под ним оказался Власов, в генеральской форме «РОА», - писал Павел Рябов.

Изменника Власова доставили в Управление контрразведки СМЕРШ фронта в город Дрезден в предместье Родебойль. Павлу Рябову довелось допрашивать его. Власов признался, что ему, как начальнику «Абвергруппы-104» приходилось очень трудно работать. Засылаемая им агентура в тылы Советской армии в абсолютном большинстве не возвращалась. А возвратившиеся агенты приносили очень скудные сведения.

«На допросе Власова пришлось присутствовать и мне. Надо сказать, что он произвел на меня неприятное впечатление, вел себя трусливо, поэтому ответы давал без колебаний сразу, был поникший, безвольный, отвратительный, в поведении еще раз подтвердился его подлый характер».

Рябов Павел Васильевич окончил войну в должности начальника отделения СМЕРШ 1-Украинского фронта по фронтовой разведке. С 1945 по 1947 г. был представителем «Смерш» в Австрии. После войны служил в Саратовском, Балашовском и Ростовском УКГБ.

Рябов Павел Васильевич – дважды кавалер Ордена Красной звезды, также два раза награжден орденом Отечественной войны, и медалями: «За победу над Германией в ВОВ 41-45 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождения Праги» и многими другими.

Легендарный контрразведчик умер и похоронен в 1997 году в Ростове-на-Дону.