Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: меняются сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ

Министерство просвещения РФ готово еще раз перенести даты ЕГЭ и ОГЭ. Данная мера будет принята, если того потребует эпидемиологическая обстановка. Всероссийские проверочные работы перенесли на осень, сообщили в администрации региона.

ЕГЭ и ОГЭ пока не отменены. В 9-м классе выпускникам нужно будет сдать только два обязательных предмета - русский язык и математику. ОГЭ пройдет в срок с 8 июня по 31 июля - точные даты будут определены исходя из эпидемиологической обстановки в регионах.

ЕГЭ также планируется проводить с 8 июня. Порядок проведения ЕГЭ не меняется, экзамен пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию. Будут приняты дополнительные меры для обеспечения санэпидемиологической безопасности.

В помощь ученикам Министерство просвещения уже запустило проект «Моя школа в online», где собраны основные материалы и актуальные для 4-й четверти уроки.

Чтобы готовиться к экзаменам могли и те ученики, у кого проблемы с интернетом, министерство запустило телепроект. Ежедневные уроки для старшеклассников будут транслироваться на канале «Общественное Телевидении России». Такие уроки будут длиться три часа - с 9 до 12 утра - и идти каждый день; старт со следующей недели.

Как отметила председатель областного комитета образования и науки Наталья Пархоменко, в ближайшее время все будет приведено в соответствие с федеральными рекомендациями: сроки проведения ОГЭ в Курской области скорректируют в мае.

Курская полиция во взаимодействии с органами государственной власти осуществляет дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

16 апреля в населенных пунктах Курской области были выставлены дополнительные патрули из числа сотрудников полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, представителей общественности, представителей муниципальных администраций, которые проводили работу по контролю за соблюдением режима полной самоизоляции граждан.

Многие куряне отметили рост цен на продукты в сетевых супермаркетах Курска. Подорожали в частности крупы, овощи (картофель, морковь), фрукты и другие товары. В условиях, когда доходы многих курян падают из-за приостановки экономической деятельности предприятий и организаций, вопрос роста цен волнует особенно сильно.

- В условиях свободного рынка государственное вмешательство в дела бизнеса возможно лишь при определенных обстоятельствах. Если в течение 30 дней на территории региона рост розничных цен на товары первой необходимости составит 30% и более, то Правительство РФ вправе установить предельно допустимые розничные цены на эти товары на срок не более 90 календарных дней (Постановление Правительства РФ 15.07.201о №530), - прокомментировали ситуацию в комитете по тарифам и ценам Курской области.

Главный санитарный врач региона перед праздником Светлой Пасхи подписал постановление, запрещающее посещение храмов и кладбищ. Однако в Страстную Субботу люди все равно пришли к церквям, чтобы освятить куличи. При этом рекомендованная дистанция соблюдалась далеко не везде.

За день до этого губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к курянам с просьбой провести пасхальные выходные дома.