2020-04-18T21:04:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 19 апреля 2020: большинство "новых" заболевших - люди от 30 до 60 лет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 19 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Более 30% "новых" больных - люди старше 60 летБолее 30% "новых" больных - люди старше 60 летФото: предоставлено пресс-службой
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По официальным данным на начало суток 19 апреля в Курской области всего зарегистрировано 170 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Из них 25 случаев выявлено за последние сутки. По информации Управления Роспотребнадзора по Курской области, из числа этих заболевших 14 женщин и 11 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – 1 человек, 18-29 лет – 3 человека, 30-60 лет – 12 человек, старше 60 лет – 9 человек.

Из 170 заболевших 59 находится на лечении в стационаре, 101 человек получает медицинскую помощь в домашних условиях. Ранее восемь пациентов были сняты с медицинского наблюдения; два человека, находившихся на лечении в областной инфекционной больнице, скончались.

Курская полиция во взаимодействии с органами государственной власти осуществляет дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

16 апреля в населенных пунктах Курской области были выставлены дополнительные патрули из числа сотрудников полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, представителей общественности, представителей муниципальных администраций, которые проводили работу по контролю за соблюдением режима полной самоизоляции граждан.

Многие куряне отметили рост цен на продукты в сетевых супермаркетах Курска. Подорожали в частности крупы, овощи (картофель, морковь), фрукты и другие товары. В условиях, когда доходы многих курян падают из-за приостановки экономической деятельности предприятий и организаций, вопрос роста цен волнует особенно сильно.

- В условиях свободного рынка государственное вмешательство в дела бизнеса возможно лишь при определенных обстоятельствах. Если в течение 30 дней на территории региона рост розничных цен на товары первой необходимости составит 30% и более, то Правительство РФ вправе установить предельно допустимые розничные цены на эти товары на срок не более 90 календарных дней (Постановление Правительства РФ 15.07.201о №530), - прокомментировали ситуацию в комитете по тарифам и ценам Курской области.

Главный санитарный врач региона перед праздником Светлой Пасхи подписал постановление, запрещающее посещение храмов и кладбищ. Однако в Страстную Субботу люди все равно пришли к церквям, чтобы освятить куличи. При этом рекомендованная дистанция соблюдалась далеко не везде.

За день до этого губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к курянам с просьбой провести пасхальные выходные дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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